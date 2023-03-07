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Эмир Катара принял отставку премьер-министра

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 22:22
Эмир Катара принял отставку премьер-министра Фото: report.az

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник принял отставку премьер-министра страны Халеда бен Халифы Аль Тани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным Катарского информационного агентства, новым главой правительства назначен министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Информации о причине подобных перестановок агентство не приводит.

Халед бен Халифа был назначен премьер-министром и министром внутренних дел Катара указом эмира от 28 января 2020 года. На этих постах он сменил шейха Абдаллу бен Насера бен Халифу Аль Тани, руководившего кабмином эмирата с 2013 года.

Новый премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман начал свою политическую карьеру в 2003 году в качестве директора по экономическим вопросам в совете по семейным делам. С 2013 года занимал должность помощника министра иностранных дел по вопросам международного сотрудничества. В 2016 году он был назначен главой внешнеполитического ведомства эмирата и заместителем премьер-министра.


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