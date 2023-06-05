Эмир Катара примет участие в Международном форуме Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет «Международного форума Астана».

Страна является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. За последние годы сотрудничество между двумя государствами вышли на новый уровень. Подтверждением этого являются частые контакты между руководителями наших стран. Президент Казахстана в июне 2022 года посетил с визитом Доху, а Эмир Катара в октябре совершил в Астану государственный визит.

Установившиеся тесные контакты между двумя странами благоприятно отражаются на развитии наших торгово-экономических отношений. Только за первый квартал текущего года объем двустороннего товарооборота вырос в 17,7 раз, а объем катарских инвестиций в республику по итогам 2022 года – в три раза.

За период с 2005 года по 2022 год объем привлеченных инвестиций из Катара в Казахстан составил $56,6 млн, из них за 2022 год – $13,1 млн, что в 3 раза больше, чем в 2021 году ($4,4 млн).

Также, Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов 22-24 мая принял участие в работе Катарского экономического форума. На его полях состоялась встреча Премьер-Министра с Эмиром Катара и Премьер-Министром – министром иностранных дел, где стороны еще раз выразили готовность укреплять эффективное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества и довести его до уровня стратегического партнерства.

В настоящее время действует Договор между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанный в Астане 12 октября 2022 года.

Страны планируют создать совместный инвестиционный фонд и нарастить объём торгового оборота.