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Эмин Аскеров: Много желающих готовы решать социально значимые проблемы

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Февраля 2021, 13:44
Эмин Аскеров: Много желающих готовы решать социально значимые проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последний год социальное предпринимательство развивается в положительном темпе. Об этом сказал общественный деятель, основатель школы социального предпринимательства Эмин Аскеров, комментируя деятельность неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сегодня провела встречу с представителями НПО. Мероприятие состоялось в рамках Всемирного дня неправительственных организаций, который ежегодно отмечается 27 февраля. Эмин Аскеров рассказал, какие вопросы были обсуждены во время встречи.

«На самом деле, роль общественных организаций очень велика. Потому что они могут решать и брать на себя ответственность по решению разных вопросов. Сегодня мы обсудили и проблемные, и перспективные моменты. Радует то, что гражданский сектор растет, а большое количество желающих готово вовлекаться в сектор НПО и решать социально-значимые проблемы общества», - рассказал Эмин Аскеров в рамках встречи, прошедшей в Нур-Султане.

По его словам, тренд социального предпринимательства в стране развивается положительно.

«Я являюсь представителем социального предпринимательства, развивая этот тренд, есть большие направления. Растет количество социальных предпринимателей, которые готовы решать вопросы государственного характера своими силами. В Казахстане наблюдается тренд развития социального предпринимательства. Уже в июле текущего года мы ждем законопроект о социальном предпринимательстве, есть соответствующая магистратура, создаем «social innovation hub». То есть, очень много положительных новостей и это все решилось буквально за последний год», - отметил спикер.


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