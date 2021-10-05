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    09:18, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    ЕМА одобрило применение третьей дозы вакцин от COVID-19

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    АМСТЕРДАМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency - ЕМА) одобрило применение третьей, так называемой «бустерной», дозы вакцины для пациентов от 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Здесь также подтвердили необходимость в третий раз прививать от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna людей без тяжелых заболеваний минимум через полгода после второго укола. Людей же с ослабленной иммунной системой рекомендуется ревакцинировать не менее чем через 28 дней после второй прививки.

    Теперь рекомендации EMA направят в Еврокомиссию для утверждения, а затем в органы здравоохранения 27 стран-членов. Интересно, что в некоторых странах ревакцинация уже началась.

    Глава Всемирной организации здравоохранения призвал богатые страны не использовать бустерные дозы в этом году, заявив, что нет научных данных, подтверждающих необходимость вакцинации. Он сказал, что вакцины COVID-19 лучше использовать в развивающихся странах, где многие люди до сих пор не получили первые прививки.

    С начала пандемии жертвами COVID-19 стали в мире 4 800 375 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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