Эльжана Таниева выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

Гимнастка Эльжана Таниева стала победительницей чемпионата Казахстана в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Э. Таниева завоевала золотую медаль в многоборье. Серебряной наградой отметилась Милана Парфилова. Айбота Ертайкызы поднялась на третью ступень пьедестала.

Эльжана Таниева в этом году стала чемпионкой Азии и завоевала квоту на участие в Олимпиаде в Париже.