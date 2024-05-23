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    23:23, 22 Май 2024 | GMT +6

    Эльжана Таниева выиграла чемпионат Казахстана по художественной гимнастике

    Эльжана Таниева
    Фото: НОК РК

    Гимнастка Эльжана Таниева стала победительницей чемпионата Казахстана в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Э. Таниева завоевала золотую медаль в многоборье. Серебряной наградой отметилась Милана Парфилова. Айбота Ертайкызы поднялась на третью ступень пьедестала.

    Эльжана Таниева в этом году стала чемпионкой Азии и завоевала квоту на участие в Олимпиаде в Париже.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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