Елжан Биртанов зачитал переписки с Олжасом Абишевым в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В столице продолжается суд по делу бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с показаниями в суде, экс-министр зачитал ряд личных переписок и служебных записок от Олжаса Абишева. По его словам, они доказывают, что работа по внедрению платформы информатизации Минздрава велась интенсивно, несмотря на объективные проблемы.

Ближе к концу 2018 года, как отметил Елжан Биртанов, он получил сообщения и доклады от Олжаса Абишева о том, что работы над платформой идут к завершению, и ее приемка должна была состояться в декабре. После чего бывший министр дал поручения по пиару (PR) платформы.

«Мы бы не стали делать пиар, если бы ничего не работало», - сказал Елжан Биртанов в суде.

Как заявил экс-глава Минздрава, обвинительный акт построен на домыслах, никаких фактов, подтверждающих обвинение, нет.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января.

Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.