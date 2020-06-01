Елжан Биртанов выразил благодарность медикам, полицейским и волонтерам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов поблагодарил медицинских работников, полицейских и волонтеров за активную борьбу с распространением коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
«Выражаю особую благодарность всем медицинским работникам, полицейским и волонтерам за активное содействие по недопущению распространения COVID-19 в Казахстане. С первых дней ЧП в стране вы стояли на страже здоровья, благополучия граждан. Мы ценим ваш огромный труд и осознаем масштабы вашего вклада. Вы – достойный пример мужества, героизма и солидарности для всех нас! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!», - написал министра на своей странице в Facebook.
Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.
1 июня в Нур-Султане наградили врачей, полицейских и волонтёров за работу на блокпостах.
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