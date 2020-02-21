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Елжан Биртанов встретился с послом Китая в Казахстане

21 Февраля 2020 19:05
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Елжан Биртанов встретился с послом Китая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Стороны оценили текущую ситуацию по коронавирусу, обсудили ряд вопросов по проводимым мерам по борьбе против распространения вируса.

Господин посол высоко оценил профилактические меры, проводимые казахстанской стороной в данном направлении.

«Новый коронавирус хоть и страшен, но излечим. Я уверен, что победа не за горами. Мы в полной мере осознаем свою ответственность и ответственность, в первую очередь, перед соседними странами. Казахстан - один из главных торгово-экономических партнеров Китая. И все меры, которые предпринимает казахстанское Правительство по борьбе с коронавирусом, считаю очень своевременными и востребованными», - отметил дипломат.

В свою очередь, министр Е. Биртанов выразил слова поддержки в адрес всего китайского народа.

«Мы высоко ценим мужество китайского народа в борьбе с этим вирусом. Особо хотелось бы отметить героизм и самоотдачу всего медицинского персонала Китая, которые порой ценою своих жизней спасают тысячи людей. И пользуясь случаем, хотел бы передать через вас слова благодарности своим китайским коллегам. Мы желаем всем врачам и, конечно же, всему народу дружественного Китая огромного терпения и скорейшего оздоровления эпидемиологической ситуации в стране», - резюмировал свое выступление глава ведомства.

Стороны договорились продолжать совместную плодотворную работу по борьбе с коронавирусом и нераспространению его в Казахстане.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Китай, Пневмония в Китае,
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