Елжан Биртанов: Все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый рабочий день нового года министр здравоохранения Елжан Биртанов проверил ряд медорганизаций столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В первую очередь министр посетил Центральную дорожную больницу г. Нур-Султан, где проинспектировал реализацию поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению условия пребывания пациентов в данном медучреждении.

В настоящее время завершен ремонт ремонт двух корпусов для передислокации отделений больницы, гинекологического корпуса, расположенного по адресу: улице А. Молдагуловой, 26Б и 7-этажного здания по адресу: проспект Жеңіс, 81.

В ходе проверки Елжан Биртанов акцентировал внимание на увеличении площади приемного покоя, проведя оптимизацию ненужных помещений, также поставил задачу отработать поток пациентов, которые поступают в экстренном и плановом порядке, доработать вопросы по ремонту хирургического корпуса.





Также министр проверил практическую реализацию системы ОСМС в условиях данного медучреждения, в частности работу медицинских информационных систем и интеграцию.

Как подчеркнул Елжан Биртанов, все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента и население должно почувствовать улучшение качества медобслуживания после внедрения ОСМС.

Далее министр посетил городскую поликлинику №2 и созданное на ее базе реабилитационное отделение. Он посмотрел, как принимают пациентов в условиях ОСМС и какие возможности созданы для населения.

Особое внимание министр уделил работе информационных систем, в частности разделению пациентов по статусу застрахованности и учету граждан, еще не ставших участниками системы медстрахования.





По данным специалистов медорганизации, ежедневно эту поликлинику посещают около 440 человек, из них более 60% застрахованы. Елжан Биртанов отметил, что по прогнозам министерства застрахованных должно быть не меньше 80%, уточнив, что основная часть пациентов - дети, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, студенты - входит в 15 льготных категорий, за которых отчисления в Фонд медстрахования производит государство.

Министр также оценил работу реабилитационного отделения поликлиники и программу восстановительного лечения, отметив при этом, что пациентов могло бы быть и больше, учитывая, что система обязательного социального медицинского страхования предусматривает увеличение финансирования на этот вид помощи в 12 раз.

Кроме того, министр посетил столичный перинатальный центр №3 и кожвендиспансер с целью личной проверки работы медучреждений в условиях ОСМС.



