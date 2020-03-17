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Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях введен карантин

17 Марта 2020 13:12
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Елжан Биртанов: Во всех медорганизациях введен карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об усилении санитарно-карантинных мер в медицинских организациях рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях усилены санитарно-карантинные меры. В больницах, медико-социальных учреждениях, домах престарелых, интернатах вводится карантин. Это означает, что запрещено посещение этих объектов, организаций всеми, кроме тех медицинских работников, которые там работают. Это направлено на защиту наших пациентов, которые находятся в этих учреждениях. Кроме того усиливаются санитарно-карантинные меры в этих медицинских организациях, в том числе введен запрет на фото и видео съемку», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на онлайн-брифинге.

В то же время глава Минздрава призвал казахстанцев соблюдать спокойствие.

«Я призываю всех наших граждан сохранять спокойствие. Это инфекция – контролируемая. Об этом уже заявляла Всемирная организация здравоохранения. Для этого все медицинские ресурсы подготовлены, развернуты. Прошу соблюдать всех спокойствие. По всем вопросам м можете обращаться в колл-центр 1406, а также на информационные сайты Министерства здравоохранения в интернете и социальных сетях», - подчеркнул Елжан Биртанов.

Напомним, в Казахстане зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом. 16 из заболевших пациентов находятся в Нур-Султане, 11 – в Алматы.

Ранее министр сообщил сразу о 14 зарегистрированных пациентах с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.


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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
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Акбота Кузекбай

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