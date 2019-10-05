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вчера 20:41
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вчера 19:31
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вчера 19:05
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Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прежде всего, я хочу выразить соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка», - заявил министр в кулуарах ведомства.
Он озвучил позицию Министерства.
«Наша позиция такова: мы считаем, что необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз. Были ли там какие-то незаконные действия со стороны медицинских работников, и только после этого мы дадим полный и развернутый комментарий», - отметил министр.
«Мы хотим сказать, что данный случай проходит очень большое публичное обсуждение, и к сожалению, формируется негативное отношение ко всем медицинским работникам в целом. Я считаю, что большинство медицинских работников честно и профессионально исполняют свои обязанности, и продолжают выполнять свою работу. Поэтому, я бы не хотел, чтобы было обобщение», - добавил он.
Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца по ошибке положили в холодильную камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный.
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