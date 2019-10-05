+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 21 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области

5 Октября 2019 15:21
Поделиться:
Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, я хочу выразить соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка от имени всех моих коллег. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением по предумышленному неоказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка», - заявил министр в кулуарах ведомства.

Он озвучил позицию Министерства.

«Наша позиция такова: мы считаем, что необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз. Были ли там какие-то незаконные действия со стороны медицинских работников, и только после этого мы дадим полный и развернутый комментарий», - отметил министр.

«Мы хотим сказать, что данный случай проходит очень большое публичное обсуждение, и к сожалению, формируется негативное отношение ко всем медицинским работникам в целом. Я считаю, что большинство медицинских работников честно и профессионально исполняют свои обязанности, и продолжают выполнять свою работу. Поэтому, я бы не хотел, чтобы было обобщение», - добавил он.

Напомним, руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца по ошибке положили в холодильную камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив