Елжан Биртанов: Самое главное - охват населения и медработников защитными средствами
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Алматинской области министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил отечественное фармацевтическое предприятие ТОО «Dolce» по производству медицинских изделий, передает МИА «Казинформ».
Как сообщается на странице Миндрава в Facebook, министр ознакомился с продукцией предприятия, осмотрел участки их изготовления, выслушал планы по дальнейшей модернизации производства.
В конце обхода завода министр провёл селекторное совещание с участием представителей фармацевтической компании, Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций.
На онлайн собрании были обсуждены вопросы сотрудничества в части обеспечения средствами индивидуальной защиты медицинских работников и население.
По словам Елжана Биртанова «Самое главное - это охват всего населения и медработников необходимым количеством защитных средств, в частности масок в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению Президента, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, у нас в стране должен быть собственный достаточный запас качественных средств индивидуальной защиты. Для этих целей мы ведем непрерывную работу с отечественными товаропроизводителями и «Dolce» является одним из этих казахстанских предприятий, которое выполняет государственные заказы на поставку медизделий в стране и экспортирует свою продукцию странам Центральной Азии и СНГ».
В конце совещания министр дал ряд поручений по налаживанию системы по этой части.
Завод, на котором работает порядка 400 человек, выпускает более 110 наименований медицинских изделий. В частности, порядка 300 тыс. медицинских масок в сутки. Вся продукция компании сертифицирована по международным стандартам.
Напомним, 22 мая Елжан Биртанов посетил новую инфекционную больницу в Алматы.
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