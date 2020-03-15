Елжан Биртанов: Самое главное - личная гигиена и информированность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения призвал казахстанцев соблюдать рекомендации по недопущению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что Межведомственной комиссией приняты меры по усилению методов нераспространения коронавирусной инфекции. В то числе, меры по отмене массовых мероприятий, усилению санитарного режима в местах массового пребывания людей.

«Мы рекомендуем придерживаться этих рекомендаций. В первую очередь, необходимо тщательно соблюдать личную гигиену. Хочу также обратить внимание, что помимо личной гигиены необходимо соблюдать и дополнительные меры предосторожности в домах, на рабочих местах. Соответствующие рекомендации в регионы даны. Необходимо обеспечить регулярную обработку рук, лица, а также санитарную обработку помещений и мест массового скопления», - обратился к гражданам Елжан Биртанов.

По его словам, инфекция распространяется достаточно быстро, но на данный момент эпидемические цепочки найдены, многие из них приостановлены.

«Но меры предосторожности не лишние. Необходимо избегать посещения мест массового скопления. Мы приняли решение по закрытию определенных мест, где проходят массовые мероприятия. Необходимо избежать посещения ночных клубов, критической надобности в этом нет. Обрабатывать помещения должны сами собственники. Самое главное - личная гигиена и информированность», - подчеркнул глава Минздрава.

«Мы рекомендуем нашим гражданам, прежде всего, не паниковать (…). Очень много к сожалению, идет фейковой и непроверенной информации. Просьба - все же не поддаваться панике, просьба по всем вопросам обращаться в колл-центр и всю информацию получать от официальных источников Министерства здравоохранения и местных исполнительных органов», - добавил Елжан Биртанов.





На сегодняшний день в стране подтверждено восемь случаев коронавируса, из них в шесть Алматы и два в Нур-Султане.