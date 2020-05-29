Елжан Биртанов рассказал, как будут повышать заработную плату медикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поделился планами по повышению заработной платы медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В утвержденной госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года планировалось поэтапное повышение заработной платы медработников, в частности, врачей. К 2025 году планировалось дойти до соотношения 2,5% в среднем по экономике. Но Президент в нынешней ситуации поручил это сделать уже к 2023 году», - сказал Елжан Биртанов в ходе онлайн брифинга.

Глава Минздрава сообщил, что соответствующие расчеты уже проведены.

«Соответственно, сейчас нами проведены расчеты. Но хочу сказать, что эта плановая работа была начата еще в прошлом году, когда мы провели 30% повышение зарплаты. В этом году уже с внедрением обязательного социального медицинского страхования мы с мая месяца дополнительно выделили из бюджета РК и из Фонда медстрахования средства для 30% повышения фонда оплаты труда. Теперь мы провели расчеты, нам потребуется ежегодно на 30% повышать фонд оплаты труда, это позволит достичь желаемого уровня - это около 550 тыс. тенге (должна быть - ред.) средняя зарплата врача, чтобы приблизиться к стандартам ОАСЭР», - пояснил Елжан Биртанов.

Напомним, 27 мая в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Выступая на третьем заседании НСОД, Глава государства поручил Правительству повысить зарплаты медиков.

Полное выступление Президента РК на третьем заседании Нацсовета общественного доверия можно прочесть здесь.







