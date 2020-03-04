+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 7 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елжан Биртанов прокомментировал массовый закуп масок в Казахстане

4 Марта 2020 18:15
Поделиться:
Елжан Биртанов прокомментировал массовый закуп масок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал массовый закуп масок в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Баку продолжается дезинфекция жилых домов
Врачи не имеют доступа к информации – Елжан Биртанов о согласии родственников на трансплантацию органов В Алматы усилены меры защиты против коронавируса Минздрав поддерживает любое ужесточение мер против распространения снюса - Елжан Биртанов

«Нужно сказать, что граждане Казахстана покупают маски из-за страха. К сожалению, многие продают их в другие государства. Вы сами можете увидеть, что люди миллионами продают маски. Это, к сожалению, такое положение, нельзя сказать, что преступление», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что маска защищает в тот момент, когда вы стоите рядом с больным человеком.

«Прогуливаясь по улицам для чего вам маска? В Казахстане коронавируса нет, чего нам бояться? Я хожу без маски. Маска не нужна здоровому человеку. К примеру, когда будет эпидемия, то в таком случае по-другому, в больницах необходимо носить маски. (...) если встретится болезнь, то всех мы госпитализируем на карантин, вот тогда нашим сотрудникам пригодятся маск и и халаты», - отметил министр.

«Все это мы сейчас ставим на резерв. Производители высказались, что готовы увеличить производство масок. Но сейчас нет необходимости бежать в аптеку и покупать маски», - заключил глава Минздрава.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив