Елжан Биртанов призвал научиться жить в условиях постоянного карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов призвал казахстанцев научиться жить в условиях постоянного карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо научиться жить в условиях пандемии, в условиях постоянного карантина. Карантин – это некое действие, либо оно есть, либо его нет. Карантин предполагает собой набор нескольких уровней безопасности и нескольких уровней ограничительных мероприятий», - сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.

Он назвал карантин необходимой мерой.

«Поэтому, при снятии определенного количества ограничительных мероприятий, например, на работу предприятий МСБ, на работу общественного транспорта, это необходимая мера, это норма жизни. При этом, нужно соблюдать противоэпидемиологические меры. И нам нужно этому научиться, поскольку цена вопроса очень серьезная, это наши с вами здоровье и жизни наших сограждан», - отметил министр.

«Мы видим рост на 25% за последнюю неделю. Вчера Глава государства в очередной раз призвал казахстанцев, и мы присоединяемся к этому призыву. Мы говорим о том, что необходимо соблюдать правила безопасности», - добавил глава Минздрава.



