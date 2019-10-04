Елжан Биртанов предложил уволить начальника управления здравоохранения Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальника управления здравоохранения Атырауской области предложено уволить. Об этом заявила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в Антикоррупционном ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, такое решение было принято после задержания руководителя и врача перинатального центра Атырауской области по подозрению в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру, а также после возбуждения коррупционных уголовных дел в отношении сотрудников этого перинатального центра.

«Атырауский областной перинатальный центр относится к областному управлению здравоохранения. Министр здравоохранения после того, как стали известны такие факты, предложил освободить от занимаемой должности начальника областного управления здравоохранения. На что она сказала, что сама планирует это сделать. Как я уже ранее говорила, назначение и увольнение, назначение главных врачей местных организаций относится к компетенции местных исполнительных органов», - пояснила Лязат Актаева.

Вице-министр также попросила прощения у родителей погибшего младенца.

«Я прошу извинения у данной семьи, у мамы ребенка, но имело ли место умышленное убийство, это выяснится по итогам завершения следствия», - заключила Лязат Актаева.