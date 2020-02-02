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Елжан Биртанов пояснил, почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил, почему не делают экспресс-тесты на коронавирус в аэропортах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение главы ведомства в Facebook.
« Спрашивают, почему у нас не делают экспресс-тесты в аэропортах: эффективных экспресс-тестов на коронавирус 2019nCov пока нет нигде в мире. Есть ПЦР диагностика, она разработана разными странами в течение последних недель, на основе инструкции ВОЗ. Вирус новый, на него практически нет промышленного производства тестов», - отметил Е.Биртанов.
Ранее генеральный директор Национального центра биотехнологии Комитета науки МОН РК Ерлан Раманкулов отмечал, что «на основе Центра биотехнологии Министерство образования и науки РК постоянно ведет исследования в направлении разработки диагностики, и в течение одной недели была разработана диагностическая тестовая система. Сейчас под эгидой Минздрава проводится диагностика проб, взятых у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагностика длится один день».
Как уже сообщалось, региональный штаб Алматы проверил аэропорт мегаполиса на исполнение мер по противодействию коронавирусу. Досмотр граждан в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев показали на днях журналистам. Проверки аэропортов проходят и в регионах Казахстана.
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