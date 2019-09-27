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Елжан Биртанов: Повышение тарифов на медуслуги не отразится на расходах граждан

27 Сентября 2019 19:24
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Елжан Биртанов: Повышение тарифов на медуслуги не отразится на расходах граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, на какие медицинские услуги повысят тарифы в рамках ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках ОСМС планируем поэтапное повышение тарифов, прежде всего на те услуги, которые были недофинансированы. По лабораторным исследованиям мы проводим такой анализ. Будут повышаться тарифы только на дорогостоящие исследования, на которые не хватало денег. Большой пул будет направлен на повышение стоимости услуг, которые бесплатно оказываются гражданам. Но больницы сами недовольны и зачастую сам частный сектор требует повышения тарифа», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве.

«Например, мы подняли тарифы с этого месяца на компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, что позволило существенно повысить охват при подозрении на онкологические заболевания. Теперь эти исследования проводятся бесплатно. Это не отразится на расходах граждан. Это тарифы для взаиморасчетов между больницами и Фондом соцстрахования», - уточнил министр.

Он также отметил, что в рамках ОСМС планируется предоставлять гражданам бесплатно те услуги, которые востребованы большим спросом.

«В первую очередь это консультативно-диагностические услуги, как УЗИ, МРТ, компьютерная томография. Второе - предоставление бесплатных лекарств, в частности в 2020 году по детскому населению будет расширен перечень всех рецептурных препаратов, которые назначают врачи. В-третьих - восстановительное лечение и реабилитация. Они будут проводиться как на базе специальных реабилитационных больниц, так и на базе поликлиник», - проинформировал Елжан Биртанов.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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