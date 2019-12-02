Елжан Биртанов поддержал врача из Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пост поддержки врача из Актау, которая через соцсети обратилась ко всем пациентам с просьбой быть вежливее, передает МИА «Казинформ».

Текст обращения врача, в котором она попросила с пониманием отнестись к нелегкому труду медработников, опубликован на одном из городских пабликов в Instagram.

«Дорогой коллега, прочитав Ваш пост, хочу поблагодарить Вас за преданность своей профессии, за трудную, но очень нужную людям работу! По себе знаю - бывает иногда очень тяжело и обидно от слов и действий некоторых пациентов.. Но уверен, что Вы преодолеете это без черствости и злобы, продолжите свою работу в медицине. Ведь очевидно, что Вы очень преданы своей профессии, а значит Вы - именно тот специалист, который всегда востребован в нашей медицине, всегда нужен людям! Я хочу пожелать Вам терпения, но главное - крепкого здоровья! Берегите себя, коллеги! Вы нужны людям!», - отметил глава Минздрава.