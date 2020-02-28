Елжан Биртанов поблагодарил медработников, которые оказывают помощь людям с подозрением на коронавирус
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Елжан Биртанов поблагодарил медицинских работников, которые оказывают медицинская помощь людям с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Хочу выразить огромную благодарность за героический труд всем работникам санитарно-эпидемиологической службы нашей страны, сотрудникам санитарных лабораторий, а также работникам скорой помощи, поликлиник, больниц, где оказывается медицинская помощь лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Несмотря ни на какие сложности и страхи, вы продолжаете с честью выполнять свой профессиональный долг! Уверен, что благодаря вам и вашему профессионализму казахстанская медицина справится с глобальным вызовом нарастающей эпидемии», - написал Елжан Биртанов в Facebook .
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