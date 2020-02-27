Елжан Биртанов: Первая задача - не допустить завозных случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об основных приоритетах в работе по обеспечению защиты населения от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первая задача - не допустить завозных случаев. Поэтому шестого января три этапа усиления прошло. Мы мониторили границу. С 20 января начали расширять перечень опасных стран. Как вы знаете, еще ряд стран туда были включены. У нас есть база данных, мы видим каждого человека, кто прошел. Вот когда говорят, что он прошел тепловизор, это единичные случаи. Но в любом случае начинается обзвон», - сказал Елжан Биртанов на встрече со СМИ.

По его словам, все регионы отчитываются Минздраву о ситуации каждое утро.

«99% охвата обзвоном и наблюдением. С КНР 24 тыс. человек были взяты на мониторинг. Прошло 14 дней, и мы их снимаем в случае отсутствия симптомов и результатов анализа. У нас 185 человек, которые прибыли из КНР, они на карантине. Еще раз скажу: мы не планируем их всех укладывать в больницу. Изолировать в медорганизациях будут лишь тех, у кого есть симптомы. Остальные будут находиться на дому», - заверил министр.

«Главное не допустить ввоза и не допустить распространения. Потому что если он сконтактирует и на 10-ый день у него будут симптомы, то всех придется помещать в изоляторы. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но у нас есть четкий прописанный сценарий. В целом, такие меры в каждой стране предусмотрены и в законе прописаны», - заключил глава ведомства.