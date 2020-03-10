Елжан Биртанов: Озвученный Ж.Бекшиным прогноз по коронавирусу может и не реализоваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет, заявил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ».

«Распространение коронавирусной инфекции в мире приобрело широчайший размах, охватив 115 стран. Среди них - наши ближайшие соседи, а также страны, с которыми у нас прямые авиасообщения. Мы все понимаем при этом, что полностью изолироваться от внешнего мира не возможно. И мы не исключаем проникновения инфекции в нашу страну.

Однако Правительство Республики Казахстан предпринимает беспрецедентные меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в стране.

На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания!», - подчеркнул министр.

При этом, Е.Биртанов отметил, что «озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, которые сделаны методом статистического моделирования».

Министр пояснил, что в качестве исходных данных был взят объем пассажиропотока и распространенность коронавирусной инфекции в различных странах мира.

«Важно отметить, что данные постоянно меняются с учетом различных внешних факторов. Например, в авторитетном журнале «Ланцет« был сделан похожий прогноз завоза коронавируса из Китая в мегаполисы мира. При этом предполагаемый нашими учеными сценарий может и не реализоваться. Еще раз заявляю, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет», - отметил министр.

Напомним, 10 марта Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК рассказал о прогнозе ученых касательно завоза коронавирусной инфекции в Казахстан.