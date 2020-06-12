Елжан Биртанов ознакомился с работой родильного дома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Шымкент министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ознакомился с работой родильного дома, где ведется капитальный ремонт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

В 6 корпусах родильного дома планируется проведение ремонтных работ. В настоящее время завершены работы в 2-х корпусах. В медицинской организации ожидается, что материально-техническое состояние здания будет обновлено на 100%, а главной целью является - улучшение качества оказания медицинской помощи матери и ребенка региона. В клинике в среднем в год проводилось 9 тысяч родов, теперь после завершения ремонтных работ медицинские работники смогут принять более 10 тысяч матерей в год.

Как отмечается в сообщении Минздрава, в ходе встречи министр интересовался уровнем обеспеченности медучреждения необходимыми специалистами в этой области. Вместе с тем, он отметил, что такие специалисты, как реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог, оказывающие экстренную медицинскую помощь, должны быть поддержаны государством в первую очередь. Это написано в проекте Кодекса о здоровье народа.«Глава государства поручил тщательно обсудить, особенно вопрос касательно уголовной ответственности. Ни один медицинский работник не говорит, что всех нужно сделать неприкасаемыми. Есть нормы и мировые требования, когда могут и должны привлекаться к уголовной ответственности. Но мы должны в первую очередь защитить наших реаниматологов, хирургов, гинекологов. Это одни из самых востребованных специальностей, например возникают ситуации, когда тяжёлый пациент умирает в реанимации, и первыми под удар попадают реаниматологи, они пытались спасти пациента, а в итоге на них подают в суд. Это все приводит к дефициту востребованных кадров в стране», - отметил Е.Биртанов.