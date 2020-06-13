Елжан Биртанов: Очень важно - бессимптомные носители могут передавать вирус SARS-CoV-2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов поделился информацией от Национального центра общественного здравоохранения о том, что бессимптомные носители могут передавать вирус SARS-CoV-2, назвав эту информацию очень важной, передает МИА «Казинформ».

«Очень важная информация от Национального центра общественного здравоохранения, с первых дней 2020 года осуществляющего оперативный круглосуточный мониторинг всех случаев заболевания по регионам страны, анализирующего данные и вырабатывающего рекомендации для наших санитарных и медицинских служб. Бессимптомные носители могут передавать вирус SARS-CoV-2. Вирус SARS-CoV-2 вызывает заболевание COVID-19», - сообщил Елжан Биртанов на своей странице в Facebook.

Бессимптомный носитель (асимптоматический носитель) — человек, заражённый инфекционным заболеванием, но длительное время не проявляющий симптомов этого заболевания. Не будучи больным, такой носитель может передавать инфекцию другим.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове: «По некоторым оценкам, в диапазоне от 6% до 41% населения могут быть бессимптомно инфицированные, со средней оценкой около 16%. Но мы знаем, что некоторые бессимптомные и некоторые люди с симптомами могут передавать вирус».

Заразиться COVID-19 можно от инфицированного вирусом человека через мелкие капли из носа или рта, которые он выделяет при кашле, чихании или разговоре.

Инкубационный период заболевания до появления первых симптомов в среднем длится 5 дней.

Инфицированный человек представляет опасность для окружающих как потенциальный источник инфекции за 2 дня до появления первых симптомов, то есть в поздний предсимптомный период, и в течение 7 дней после появления симптомов.

Медицинское наблюдение за лицами с положительными результатами ПЦР тестов на SARS-CoV-2 в Казахстане показало, что значительная их часть не имели симптомы заболевания ни в момент выявления, ни в будущем.

Людей, у которых выявляется вирус SARS-CoV-2, но симптомы заболевания не появляются, называют асимптоматическими пациентами или бессимптомными носителями.

Чаще всего эта категория выявляется во время скрининга определенных групп населения.

В Казахстане лица с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 без симптомов COVID-19 помещаются на домашнюю изоляцию с дистанционным медицинским наблюдением на 14 дней. В случае появления симптомов госпитализируют в инфекционный стационар.