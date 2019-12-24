Елжан Биртанов: Объем инвестиций в здравоохранение увеличился в 3 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О внедрении корпоративного управления в медицинских организациях страны рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы констатируем, что 52% поставщиков в системе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи являются частными медорганизациями. Это результаты системной работы, которая проводилась в рамках программы «Денсаулық». Мы внедряли корпоративное управление во всех медицинских организациях. На сегодняшний день 100% казенных предприятий получили экономическую свободу с использованием финансовых средств, связанных с заработной платой персонала и структуры своих услуг. Уже нет жесткого контроля государства. 88% этих предприятий создали наблюдательные советы. Во всех государственных медицинских организациях должны быть созданы наблюдательные советы с представителями общественности, бизнеса, экономики и юристами для того, чтобы улучшить качество управления», - рассказал Елжан Биртанов в ходе форума «ОСМС: Трансформация казахстанской медицины» в Нур-Султане.

Он также отметил, что на сегодня государственные предприятия получают 80% государственного заказа - а это составляет 800 млрд тенге.

«По сравнению с 2016 годом, к концу текущего года объем инвестиций в сектор здравоохранения увеличился в 3 раза. При этом внутри доля частных инвестиций выросла в 2 раза. Сегодня доля частных инвестиций в секторе здравоохранения составляет 40%, или 60 млрд тенге. Это говорит о том, что есть заинтересованность частного сектора в долгосрочных вложениях и в развитии услуг здравоохранения. Это позволяет экономить государственные средства, привлекая эффективный частный менеджмент», - добавил министр.