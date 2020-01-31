Елжан Биртанов о коронавирусе: Заболевших казахстанцев в Китае нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Китае, где распространяется коронавирусная инфекция, находятся 10 тысяч граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в КНР находится достаточно много наших граждан. По данным МИД РК - свыше 10 тысяч. Поэтому, мы авиарейсами их вывозим. Те граждане Казахстана, которые ранее приобрели билеты из Китая в Казахстан, разумеется, они обязательно должны вернуться. Мы не ограничиваем авиаперелетами, они возвращаются. Кроме того, в случае необходимости для эвакуации граждан из других регионов Китая Правительство сейчас прорабатывает возврат с помощью чартерных рейсов. Никаких ограничений на возврат казахстанских граждан из других городов КНР нет», - сообщил Елжан Биртанов журналистам в СЦК.

По словам министра, казахстанцы могут возвращаться как рейсовыми самолетами, так и чартерными рейсами.

«Правительство все эти вопросы совместно с МИД РК держит на контроле. Со всеми нашими гражданами имеем связь. Мы контролируем, в том числе, их состояние. На сегодняшний день заболевших среди казахстанских граждан нет. По их желанию мы будем возвращать, то есть не все хотят на самом деле хотят возвращаться. Эта работа идет в плановом порядке», - пояснил глава Минздрава.