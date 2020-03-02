Елжан Биртанов о коронавирусе: Самое главное – быть готовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстаном проводится активная работа по максимальной защите от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры Министерства здравоохранения, которые принимаются совместно с другими госорганами, прежде всего, направлены на предотвращение ввоза в нашу страну коронавирусной инфекции. С этой целью приняты очень серьезные меры безопасности по ограничению въезда как наших граждан, так и граждан других государств из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Как вы знаете, мы эти страны разделили на несколько категорий. По тем странам, где высокая распространенность, помимо ограничения въезда, также применяется карантин для всех въезжающих в течение 14 дней. В течение инкубационного периода мы должны убедиться, что эти лица не больны, поэтому ограничиваются контакты с третьими лицами на тот случай, если среди них окажутся инфицированные. Это стандартные меры, которые принимаются во всех странах», - напомнил глава Минздрава в ходе пресс-конференции после заседания Правительства.

Также он отметил, что Министерством здравоохранения организованы соответствующие карантинные объекты.

«Порядка 1 млн человек въехали в Казахстан с 6 января. Если среди них обнаруживаются больные люди, температурящие, они в обязательном порядке госпитализируются и получают лечение. Среди прибывших больных коронавирусом не обнаружено», - проинформировал министр.

«Самое главное – это быть готовым, если появятся такие больные. Так называемый план «Б» разработан и согласован со всеми государственными органами. Суть этого плана состоит в том, чтобы максимально ограничить распространение инфекции на территории Казахстана. Соответствующая работа проводится», - подчеркнул Елжан Биртанов.

«В целом хочу сказать, что ситуация под контролем. Нет необходимости паниковать. Основная проблема, которая нас волнует – это недостоверная информация, фейки. Еще раз хочу сказать, что по всем вопросам нужно следить за официальной страницей Министерства здравоохранения», - призвал министр.