Елжан Биртанов о деле алматинских врачей: Нужно без эмоций по закону проводить расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расследование дела алматинских врачей городской больницы №4 Алматы Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгышбаева должно быть проведено в соответствии с законом. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом ситуации, когда возникают осложнения у пациентов, в том числе с летальным исходом происходили и происходят. В данном случае нужно это рассматривать в контексте законодательства. Есть соответствующие механизмы. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей в соответствии с Уголовным кодексом. И расследование должно быть проведено в полном соответствии с требованиями законодательства, есть поручение Главы государства», - сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Правительстве.

«Мы с другими госорганами держим ситуацию на контроле, чтобы была проведена полноценная экспертиза и установлена причинно-следственная связь, были ли ошибки и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Если оно было, что возможно, мы не исключаем, то повлияло ли это на смерть», - отметил глава Минздрава.

Он также уточнил, что проводить расследования не входит в компетенцию Министерства здравоохранения.

«Есть соответствующие правоохранительные органы, Генеральная прокуратура, я думаю, тоже эту ситуацию на контроле держит», - добавил министр.

Также Елжан Биртанов ответил и на заявления медицинских работников касательно меры пресечения.

«Считаю, что нет такой необходимости – избирать крайнюю меру пресечения в виде лишения свободы. Врачи должны продолжать работать, поскольку они достаточно квалифицированы, профессиональны. Мы рады, что Глава государства отреагировал на эту ситуацию. Я уже свою позицию излагал по этому вопросу. Нужно без эмоций в соответствии с законодательством, процедурами Уголовного кодекса проводить расследование. Если соответствующая вина будет доказана, я думаю, суд решение примет», - высказался Е. Биртанов.

Напомним, в конце августа стало известно, что скончался заместитель прокурора Алатауского района Алматы Нурсултан Кудебаев, сын начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Он попал в ДТП и был прооперирован в Алматы. Затем его перевезли на лечение в Германию, где он и умер.

На эти обращения отреагировал Президент Касым-Жомарт Токаев, поручив разобраться в деле в законном порядке.

Ранее Елжан Биртанов отметил, что по поручению Президента взял вопрос под свой личный контроль и попросил всех сохранять спокойствие.

Как сообщили в алматинском городском суде, 2 сентября, постановлением следственного суда был арестован врач-анестезиолог ГКБ№2 Аскар Тунгышбаев. Его подозревают по статье статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

22 сентября с санкции суда, по аналогичной статье, на два месяца был арестован уже главный врач этой клиники Канат Тезекбаев.