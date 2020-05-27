Елжан Биртанов назвал регионы с ростом заболеваемости коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал регионы с ростом заболеваемости КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается рост заболеваемости в отдельных регионах. Вспышки носят определенно локальный характер. Это в Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях и городе Шымкенте», - сказал Елжан Биртанов.

Как пояснил глава Минздрава, рост заболеваемости в этих регионах, прежде всего, связан со вспышками в организованных трудовых коллективах, выявленными путем проведения профилактических тестирований.

«В частности, на Тенгизском месторождении после регистрации первых случаев заболеваний с ОРВИ начато массивное, активное тестирование и выявлено более тысячи случаев на сегодняшний день. Сейчас тенденция снижается и ситуация находится под контролем. В Карагандинской области на руднике было зарегистрировано свыше 350 случаев, в Шымкенте на предприятии «Петро Казахстан» - 219 случаев, на строительных площадках в Нур-Султане, Туркестанской области порядка 80, а также в воинских подразделениях Жамбылской и Актюбинской областях», - добавил Елжан Биртанов.