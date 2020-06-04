Елжан Биртанов назвал число летальных случаев, не вошедших в статистику КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько зараженных коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо 48 умерших у нас 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание – коронавирус», - сказал Елжан Биртанов на брифинге в СЦК.

По его словам, здесь важно понимать, что «мы ведем регистрацию этих случаев по рекомендациям ВОЗ».

«В тех случаях, когда инфекция вызвала смерть, вызвала тяжелые нарушения дыхательной системы, пневмонию и стала непосредственной причиной смерти, а также в тех случаях, когда имелись хронические сопутствующие заболевания и они обусловили тяжелое течение инфекции, в этих случаях мы считаем, что человек умер от коронавирусной инфекции», - отметил министр.

«А если человек скончался от инфаркта миокарда, острой травмы, но при этом был заражен, в этих случаях основной диагноз остается основным диагнозом», - заключил глава Минздрава.



