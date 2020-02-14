Елжан Биртанов: критика Кодекса о здоровье – показатель открытого подхода
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал недовольство в социальных сетях, касающееся нового Кодекса о здоровье народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С самого начала, когда мы начали разработку данного кодекса, мы старались выстроить максимально открытую дискуссию обсуждения кодекса. Те предложения, которые поступают, в том числе и критика, - мы считаем, это отражение вот этого нового подхода, открытости и транспарентности дискуссии со всеми представителями казахстанского общества», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в рамках обсуждения сотрудничества Минздрава и ВОЗ.
«К нам поступили петиции, обращения населения о тех нормах, которые вызывают наибольшую критику. Мы обсуждали эти резонансные чувствительные нормы. Буквально сегодня на круглом столе мы еще раз по ним прошлись и продолжим обсуждать», - добавил министр.
Е. Биртанов также выразил благодарность представителям неправительственных организаций и парламентариям за очень, по его словам, конструктивную позицию.
«Мы проработали все эти нормы, и практически по всем из них у нас есть консенсусные решения, которые удовлетворяют и представителей НПО, и специалистов в области здравоохранения, медицинских работников и парламентариев. Эта работа будет продолжаться, и я уверен, что в конечном итоге наша общая задача – не отказаться от кодекса и не остаться с устаревшим вариантом, а принять новый кодекс в интересах населения нашей страны», - добавил глава ведомства.
Напомним, в Минздрав поступила петиция от населения РК, в котором люди выступают против некоторых положений нового Кодекса о здоровье народа.
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