+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елжан Биртанов: критика Кодекса о здоровье – показатель открытого подхода

14 Февраля 2020 15:54
Поделиться:
Елжан Биртанов: критика Кодекса о здоровье – показатель открытого подхода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал недовольство в социальных сетях, касающееся нового Кодекса о здоровье народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Онкологов надо направлять за рубеж для изучения лучших практик – аким Павлодарской области
В Атырау открылся современный центр гемодиализа Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил поликлинику в Нур-Султане Аскар Мамин встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

«С самого начала, когда мы начали разработку данного кодекса, мы старались выстроить максимально открытую дискуссию обсуждения кодекса. Те предложения, которые поступают, в том числе и критика, - мы считаем, это отражение вот этого нового подхода, открытости и транспарентности дискуссии со всеми представителями казахстанского общества», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в рамках обсуждения сотрудничества Минздрава и ВОЗ.

«К нам поступили петиции, обращения населения о тех нормах, которые вызывают наибольшую критику. Мы обсуждали эти резонансные чувствительные нормы. Буквально сегодня на круглом столе мы еще раз по ним прошлись и продолжим обсуждать», - добавил министр.

Е. Биртанов также выразил благодарность представителям неправительственных организаций и парламентариям за очень, по его словам, конструктивную позицию.

«Мы проработали все эти нормы, и практически по всем из них у нас есть консенсусные решения, которые удовлетворяют и представителей НПО, и специалистов в области здравоохранения, медицинских работников и парламентариев. Эта работа будет продолжаться, и я уверен, что в конечном итоге наша общая задача – не отказаться от кодекса и не остаться с устаревшим вариантом, а принять новый кодекс в интересах населения нашей страны», - добавил глава ведомства.

Напомним, в Минздрав поступила петиция от населения РК, в котором люди выступают против некоторых положений нового Кодекса о здоровье народа.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив