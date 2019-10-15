Елжан Биртанов: Крайне важно увеличить финансирование борьбы с раком на уровне ПМСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности увеличения финансирования борьбы с раком на уровне первичной медико-санитарной помощи рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Вы все знаете, лечение онкологических заболеваний очень дорогостоящее. Мы хотим быть уверенными, что каждый гражданин в Казахстане защищен от финансовых трудностей, вызванных болезнями. Поэтому мы верим, что внедрение Обязательного социального медицинского страхования будет способствовать повышению доступности, качества медицинских услуг и снижению уровня неформальных платежей. Крайне важно увеличить финансирование борьбы с раком на уровне первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения по всей стране. Это будет стимулировать профилактику и раннее выявление рака, а также других неинфекционных заболеваний», - сказал министр здравоохранения РК в ходе Всемирного саммита лидеров в онкологии в Нур-Султане.

Елжан Биртанов напомнил, вместе с тем, что Казахстан планирует удвоить ВВП на здравоохранение к 2024 году. В свою очередь, 60% от общего объема финансирования отрасли будет направлено на первичную медико-санитарную помощь и службу общественного здравоохранения в течение пяти лет.

При этом, министр подчеркнул, что борьба с онкологией заслуживает большего внимания глав государств и правительств.

Напомним, в столице проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS) стартовал в Нур-Султане. В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из 70 стран мира.