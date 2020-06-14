Елжан Биртанов госпитализирован с коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь.
Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», - написал министр.
Как отметил глава Минздрава, в последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.
«Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19», - подчеркнул Е. Биртанов.
Елжан Биртанов попросил всех казахстанцев соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендации по профилактике.
«Повторюсь ещё раз:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и так далее.
2. Если Вы офисный работник, по возможности работать удаленно.
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
4. Носить маски в общественных местах;
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный», - посоветовал министр.
«Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу! Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!» - обратился глава Минздрава.
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