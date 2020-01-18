Елжан Биртанов дал в Алматы официальный старт медицинскому волонтерству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов дал официальный старт медицинскому волонтерству и призвал студентов медвузов принять непосредственное участие в реализации мероприятий Года волонтера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Елжан Биртанов выступил перед участниками волонтерских организаций Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова.

Как известно, Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера в Казахстане. Министр здравоохранения подчеркнул, что в сфере медицины имеются большие возможности для развития волонтерства.





«Объективно мало, кто хочет ехать в село. Когда в сельскую местность медпоезда приезжают, люди в очередь становятся. Для вас это возможность не только проявить патриотические качества, но и обогатить свою практику. Вы можете оказывать помощь как младший медперсонал, например, как санитары на скорой. Форм много, думаю, это будет позитивным движением. Я надеюсь, что эту инициативу поддержат все университеты», - сказал Елжан Биртанов.

Он отметил, что сейчас существует большой конкурс на медицинские специальности, несмотря на то, что в других областях экономики зарплаты намного выше.

«Людям всегда было интересно стать врачом. Люди не идут из-за денег, а чтобы помочь, облегчить страдание. В этом суть. Поэтому мы все - волонтеры», - добавил министр.

«В этом году из Года молодежи мы плавно вступили в Год волонтера. Волонтерство - это призвание, идущее от самого сердца. Поэтому символом волонтерского движения является открытое сердце, олицетворяющее добрую волю, стойкость духа и сострадание», - прокомментировал, в свою очередь, ректор КазНМУ Талгат Нургожин.





На сегодняшний день в университете функционируют две волонтерские организации «Медицинская молодежь Казахстана» и «Лига волонтеров КазНМУ», в которых охвачено волонтерским движением более 200 активных студентов.

Волонтеры КазНМУ помогают детским домам, работают в хосписах, занимаются благотворительностью, проводят огромное количество мероприятий в год. Университет утвердил свой проект плана мероприятий по проведению Года волонтера на 2020 год.