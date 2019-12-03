Елжан Биртанов, Асхат Аймагамбетов и Алтай Кульгинов обучились сердечной реанимации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и аким столицы Алтай Кульгинов прошли курс базовой сердечной реанимации Американской кардиологической ассоциации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК открыт первый на территории СНГ международный тренинговый центр по обучению базовой и расширенной сердечной реанимации (BLS, ACLS), аккредитованный Американской кардиологической ассоциацией.

Одними из первых курсантов Международного тренингового центра стали министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, министр науки и образования РК Асхат Аймагамбетов и аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.









Как отметили в Минздраве, новый международный тренинговый центр не имеет аналогов на территории СНГ: процесс обучения основывается на методиках и официальных материалах Американской кардиологической ассоциации, инструкторы тренингового центра прошли обучение и сертифицированы Ассоциацией на тренерскую деятельность.

«Мы понимаем, что кардиологические, сердечнососудистые заболевания, в частности, летальные факты распространены в Казахстане. Поэтому нам нужно обучить людей тому, как необходимо проводить правильные интервенции, как нужно делать быстро и эффективно сердечно-легочную реанимацию. Жителям Казахстана, врачам и медработникам важно понимать, что обучение будет проводиться как и во всем мире - Канаде, Америке, к примеру. Обучение основано на самых передовых научных данных», - сказал руководитель международного учебного центра Американской кардиологической ассоциации в Казахстане Кевин Фрейк журналистам в Национальном координационном центре экстренной медицины.





Международный тренинговый центр открыт в целях снижения смертности населения Республики Казахстан от болезней системы кровообращения, в том числе, на догоспитальном этапе.

Одним из приоритетов создания данного центра является обучение оказанию базовой реанимации (BLS) как медицинского персонала, так и населения республики в соответствии с едиными стандартами АНА.

Отметим, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) является некоммерческой организацией в США, занимающейся медицинскими исследованиями в области кардиологии, образовательными проектами о здоровом образе жизни, которые способствуют надлежащей медицинской помощи в целях снижения инвалидности и смертности, вызванных кардиологическими болезнями.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения РК и Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association) подписали меморандум о сотрудничестве.



