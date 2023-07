ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери. Концерт прошел в воскресенье, Элтону была предоставлена самая престижная из многочисленных площадок фестиваля - Pyramid Stage. Он стал последним выступающим на Гластонбери в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

К выступлению музыканта было приковано пристальное внимание британских СМИ. Элтон Джон, заняв место за роялем, исполнил многие из своих хитов.

Начался концерт с песни Pinball Wizard 1976 года, которую он не играл более десяти лет. Затем были исполнены такие хиты, как Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer (с солистом группы The Killers Брэндоном Флауэрсом), I’m Still Standing, Don’t Go Breaking My Heart (с певицей Риной Саваямой).

Он также исполнил Don’t Let the Sun Go Down On Me. Песня была написана в 1974 году, а первых строчек хит-парадов в Великобритании и США она достигла в начале 1990-х годов, будучи исполненной с британским музыкантом Джорджем Майклом (1963-2016). Ему Элтон Джон и посвятил свое выступление. «Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», - сказал музыкант.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком, а сам «британский Вудсток», который проводится с 1970 года в графстве Сомерсет, был официально завершен.