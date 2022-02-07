Елсияр Канагатов прокомментировал выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов прокомментировал выступление казахстанских спортсменов на Олимпийских играх, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впереди еще соревнования. В олимпийском городке созданы все условия для спортсменов. Мы стараемся также оказать помощь и поддержку им. Хотим поблагодарить болельщиков за особую поддержку», - обратился директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

По словам спикера, сложно делать прогнозы.

«С момента обретения независимости на зимних Олимпийских играх мы завоевали всего 8 медалей, 4 из них завоевал Владимир Смирнов. Завоевать медали – непростое дело. По фристайлу-могулу во многих странах только несколько спортсменов получают квалификацию. Из нашей же страны выступили четыре спортсмена. Мне кажется, это тоже хорошее достижение. Конечно же, впереди еще есть выступления. Мы неоднократно называли имена спортсменов, которые должны войти в 10-ку лучших. Мы готовы вас радовать. Об уровне зимних видов спорта хорошо знают эксперты в этой отрасли. В столице по конькобежному спорту действует только ледовый дворец «Алау». Несмотря на это, наша спортсменка заняла второе место на мировом чемпионате», - добавил директор дирекции спорта Е. Канагатов.