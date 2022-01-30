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Элшад Мирбашир оглу: Съезд Nur Otan продемонстрировал признаки дальнейших прогрессивных процессов

30 Января 2022 16:49
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Элшад Мирбашир оглу: Съезд Nur Otan продемонстрировал признаки дальнейших прогрессивных процессов

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Процессы в начале января в Казахстане очередной доказали без альтернативность гибкости и устойчивости политической системы и системы государственного управления. Такое мнение выразил депутат Парламента Азербайджанской Республики, доктор политических наук, профессор Эльшад Мирбашир оглу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам представителя Парламента, гибкость и устойчивость этих систем предполагают общекомандный дух в области достижения национальных и государственных приоритетов. Это является неизменным фактором обеспечения, прежде всего, национальной и государственной безопасности.

«Если подойти с угла теории государственного управления, надо отметить, что политические, экономические и культурные изменения в обществе влияют на систему государственного управления. Соответственно при реализации государственного управления всегда необходимо учитывать эти изменения», - считает он.

Как полагает Эльшад Мирбашир оглу, важно и опираться на общественную потребность и ожидания общества. Только при таком подходе можно было избежать массовых протестных выступлений в Казахстане, которые сопровождались с криминальными элементами.

«Во имя справедливости, отмечу, что последние дни политическая атмосфера в братском Казахстане заметно реанимируется. Преобразование властных структур в конструктивном направлении свидетельствует о воли руководства страны для улучшения ситуации в политическом и социально-экономическом планах», - сказал политолог.

По мнению профессора, XXI съезд партии власти «Nur Otan» также продемонстрировал признаки дальнейших прогрессивных процессов. Президент К.Токаев на внеочередном съезде партии анонсировал о продолжительности политических реформ и преобразований.

«Переход правления партии от Нурсултана Назарбаева к президенту Касым-Жомарту Токаеву даст толчок развитию правящей партии в условиях новых реалии и укрепит ее роль в процессах по определению новых приоритетов национального развития и их достижений», - отметил профессор.

Как считает Эльшад Мирбашир оглу, примечательный момент XXI съезда партии заключался также в демонстрации со стороны Президента РК Касым-Жомарта Токаева высокой политической культуры, так как он на съезде отметил роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становлении государственности республики. Депутат отметил, что новый политсовет партии власти внушает надежду на создание более гибкой системы партийного управления, что несомненно создаст новые качественные элементы для общего развития Казахстана.



Фото: wikipedia.org


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#Нур Отан   #Азербайджан   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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