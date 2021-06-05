«Elorda Eco System» столичного акимата предотвратили подтопления улиц во время осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня 2021г. сотрудниками ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата г. Нур-Султан были проведены все необходимые мероприятия по недопущению подтоплений улиц города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Коллекторы ливневой канализации на проблемных ранее участках справляются с объемом поступающей воды.

На районе Алматы находятся 13 насосных станций, которые во время осадков перекачивают воду на 2 очистные сооружения (ОС 1-4, ОС 2-3), на которых в дальнейшем вода отстаивается и фильтруется, в дальнейшем очищенная вода поступает в русло реки Ишим.

Операторами и бригадой слесарей АВР ведутся круглосуточное наблюдение за работой автоматики, насосов, приёмников и очисткой решёток, лотков, фильтров что обеспечивает своевременную перекачку воды не допуская подтоплений улиц города.