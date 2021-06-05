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    12:28, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    «Elorda Eco System» столичного акимата предотвратили подтопления улиц во время осадков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня 2021г. сотрудниками ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата г. Нур-Султан были проведены все необходимые мероприятия по недопущению подтоплений улиц города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Коллекторы ливневой канализации на проблемных ранее участках справляются с объемом поступающей воды.

    На районе Алматы находятся 13 насосных станций, которые во время осадков перекачивают воду на 2 очистные сооружения (ОС 1-4, ОС 2-3), на которых в дальнейшем вода отстаивается и фильтруется, в дальнейшем очищенная вода поступает в русло реки Ишим.

    Операторами и бригадой слесарей АВР ведутся круглосуточное наблюдение за работой автоматики, насосов, приёмников и очисткой решёток, лотков, фильтров что обеспечивает своевременную перекачку воды не допуская подтоплений улиц города.


    Теги:
    Астана Акимат ЖКХ
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