Елнур Бейсенбаев избран руководителем Фракции «AMANAT» в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем Фракции партии «AMANAT» в Мажилисе избран Елнур Бейсенбаев. В ходе заседания депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, предложенную председателем партии Ерланом Кошановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Елнур Бейсенбаев в разные годы занимал должности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Алматы, советника акима Астаны, председателя молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan». Был депутатом Мажилиса Парламента VII созыва.

С 4 января текущего года является исполнительным секретарем партии «AMANAT».

Напомним, что по результатам внеочередных выборов в Мажилис партия «AMANAT» набрала 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам. Новый состав Фракции партии «AMANAT» в нижней палате Парламента на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

По результатам выборов депутатов Мажилиса по одномандатным округам победу одержали 22 представителя партии «AMANAT».