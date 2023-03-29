Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Елнур Бейсенбаев избран руководителем Фракции «AMANAT» в Мажилисе

Малика Сафаргалиева
29 Марта 2023, 16:07
Елнур Бейсенбаев избран руководителем Фракции «AMANAT» в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем Фракции партии «AMANAT» в Мажилисе избран Елнур Бейсенбаев. В ходе заседания депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, предложенную председателем партии Ерланом Кошановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Елнур Бейсенбаев в разные годы занимал должности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Алматы, советника акима Астаны, председателя молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan». Был депутатом Мажилиса Парламента VII созыва.

С 4 января текущего года является исполнительным секретарем партии «AMANAT».

Напомним, что по результатам внеочередных выборов в Мажилис партия «AMANAT» набрала 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам. Новый состав Фракции партии «AMANAT» в нижней палате Парламента на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

По результатам выборов депутатов Мажилиса по одномандатным округам победу одержали 22 представителя партии «AMANAT».


Мажилис   Назначения   Выборы   Политические партии   Политика   AMANAT   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО