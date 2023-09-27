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    19:06, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиады-2022

    Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиады-2022
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанец Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиатских игр-2022 в фехтовании на шпаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Алимжанов на турнире, который проходит в Ханчжоу (КНР), дошел до ½ финала. Этот успех гарантировал ему «бронзу».

    В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано, завершив Азиаду с бронзовой медалью.

    В активе Казахстана уже девять наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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