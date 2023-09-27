Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиады-2022

Казахстанец Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиатских игр-2022 в фехтовании на шпаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Алимжанов на турнире, который проходит в Ханчжоу (КНР), дошел до ½ финала. Этот успех гарантировал ему «бронзу».

В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано, завершив Азиаду с бронзовой медалью.

В активе Казахстана уже девять наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.