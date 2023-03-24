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Элмар Бурибаев стал дирижером театра «Астана Опера»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 10:46
Элмар Бурибаев стал дирижером театра «Астана Опера» Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Элмар Бурибаев стал дирижером театра «Астана Опера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

За его плечами - блестящая учеба в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди и Академии государственного управления при Президенте РК, а также звание дипломанта международного конкурса оперно-симфонических дирижеров в Румынии. К числу профессиональных достижений Э. Бурибаева музыковеды относят выступления с оркестрами Болгарии, Румынии, Италии и других странах.

«Я родился в семье профессиональных музыкантов, поэтому моё образование вписывается в классическую схему - Байсеитовская школа по классу виолончели, Алматинская консерватория, но уже по классу оперно-симфонического дирижирования, затем Миланская консерватория. В эту цепочку разве что не вписывается магистратура Академии государственного управления при Президенте РК, но так получилось, что в трудное время пандемии я решил, что образование «вне музыки» поможет шире и глубже взглянуть на вопросы развития культуры в стране в целом», - отметил Элмар Бурибаев.

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«Мне посчастливилось, кроме базового консерваторского образования, принимать участие в международных мастер-классах в Лондоне, Берлине, Санкт-Петербурге и др. Помимо этого, огромные впечатления от концертов и спектаклей лучших театров и концертных залов, где я смог побывать, дополняют и обогащают мою профессиональную копилку обучения. Бесценна была возможность регулярно посещать спектакли и репетиции театра Ла Скала с самыми знаменитыми солистами и дирижерами нашего времени!

Считаю, что специальное музыкальное образование в нашей стране находится на достойном уровне и подготовка дирижера поставлена правильно. В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы работали и продолжают воспитывать музыкантов такие мастера, как Н.С.Жарасов, Б.А.Жаманбаев, имеющие как глубокие теоретические, так и сугубо практические знания», - сказал Э. Бурибаев.

«Встать за пульт такого великолепного коллектива как Симфонический оркестр театра «Астана Опера» - это не просто ответственность, а для меня – это суперответственность, волнение и переживание. Вместе с этим я получаю невероятный душевный подъем, огромную радость от встречи с замечательными музыкантами коллектива, где каждый – высокий профессионал своего дела!» - заключил дирижер.


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