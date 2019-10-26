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Элизабет Турсынбаева выступит в грандиозном ледовом шоу в Алматы

26 Октября 2019 02:01
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Элизабет Турсынбаева выступит в грандиозном ледовом шоу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева сообщила своим поклонникам в Instagram о том, что приступит к репетициям ледового шоу Ильи Авербуха, которое состоится в Алматы 16-17 декабря, передает МИА «Казинформ».

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«Как только пройдут последствия травмы, из-за которой мне пришлось отказаться от участия на Гран-При, и я полностью восстановлюсь, я приступлю к репетициям своих ролей в шоу «Кармен» и сказке «Щелкунчик и мышиный король». Для меня большая честь работать под руководством Ильи Авербуха, в команде с именитыми фигуристами Романом Костомаровым, Маргаритой Дробязко, Повиласом Ванагасом и Оксаной Домниной. Стать частью большого коллектива в котором почти 80 человек. Особая радость для меня что мое первое выступление такого формата состоится в Алматы», - написала спортсменка.


Напомним , Элизабет Турсунбаева стала серебряным призером чемпионата мира-2019 в японском городе Сайтама. Она является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях. Однако позже казахстанка получила травму и была вынуждена пропустить первый этап Гран-при ISU в Лас-Вегасе (США) - «Skate America», который проходил 18-20 октября.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Жанара Мухамедиярова

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