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Элизабет Турсынбаева вошла в топ-10 лучших фигуристок мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг лучших фигуристок мира в одиночном катании, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В него попала и казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева — она занимает 10-ое место с 3 108 очками.
Новым лидером же стала японка Рика Кихира, сместившая с первой строчки благодаря победе на чемпионате четырех континентов россиянку Алину Загитову. Также в тройку вошла еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара.
Топ-10 лучших фигуристок мира:
1. Рика Кихира (Япония) — 4708
2. Алина Загитова (Россия) — 4702
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 4089
4. Бради Теннелл (США) — 3864
5. Евгения Медведева (Россия) — 3734
6. Каори Сакамото (Япония) — 3724
7. Алена Косторная (Россия) — 3255
8. Вакаба Хигучи (Япония) — 3187
9. Анна Щербакова (Россия) — 3126
10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 3108.
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