Элизабет Турсынбаева вошла в топ-10 лучших фигуристок мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг лучших фигуристок мира в одиночном катании, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В него попала и казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева — она занимает 10-ое место с 3 108 очками.

Новым лидером же стала японка Рика Кихира, сместившая с первой строчки благодаря победе на чемпионате четырех континентов россиянку Алину Загитову. Также в тройку вошла еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара.

Топ-10 лучших фигуристок мира:

1. Рика Кихира (Япония) — 4708

2. Алина Загитова (Россия) — 4702

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 4089

4. Бради Теннелл (США) — 3864

5. Евгения Медведева (Россия) — 3734

6. Каори Сакамото (Япония) — 3724

7. Алена Косторная (Россия) — 3255

8. Вакаба Хигучи (Япония) — 3187

9. Анна Щербакова (Россия) — 3126

10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 3108.





