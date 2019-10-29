Элизабет Турсынбаева пропустит ближайший Гран-при по фигурному катанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева не примет участия в ближайшем Гран-при в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Как рассказал отец спортсменки Байтак Турсынбаев, в связи с повреждением спины Элизабет пропустит несколько крупных турниров.

По словам Байтака Турсынбаева, фигуристка может вернуться на лед в декабре. «Элизабет не сможет принять участие в турнире Cup of China, который стартует 8 ноября в Китае. Она лечит травму спины. Мы проходим медицинское наблюдение в Москве. Турсынбаева также не смогла выступить на Гран-при в Америке. Ждем полного восстановления. У нас есть планы выступить на чемпионате Казахстана, который пройдет в декабре.Также будем готовиться к «Турниру четырех континентов«. Я думаю, что до чемпионата мира, который пройдет в марте следующего года, Элизабет будет выступать в полной мере», - озвучил Байтак Турсынбаев.