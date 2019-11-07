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Элизабет Турсынбаева посадила именное дерево

7 Ноября 2019 08:13
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Элизабет Турсынбаева посадила именное дерево

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серебряный призер чемпионата мира-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева на базе Всемирной академии бокса посадила именную ель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

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В Алматы спортсменка прилетела специально для прохождения реабилитации и лечения травмы спины, из-за которой Турсынбаева вынуждена пропустить несколько крупных международных турниров.


В рамках своего визита Элизабет приняла участие в традиционной акции посадки именных деревьев на «Аллее чемпионов». Спортсменка посадила ель. «Мы целенаправленно приехали на базу AIBA для полноценного восстановления и реабилитации после травмы. С предложением провести там лечение выступил Национальный Олимпийский комитет Казахстана. И я провела в центре около двух недель. Я стараюсь позитивно смотреть. И об эффекте после реабилитации я смогу судить уже на тренировках. В декабре я планирую выступать на шоу Ильи Авербуха. На базе посадила именное дерево — ель. Было весело, так как шел дождь. Но испытала гордость. Надеюсь будут за ней ухаживать и она вырастет большая (улыбается)»,- поделилась Турсынбаева.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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