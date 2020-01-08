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Элизабет Турсынбаева передала в стихах свое настроение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прославленная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева продолжает удивлять своих поклонников своими неспортивными, творческими увлечениями, передает МИА «Казинформ».
В этот раз спортсменка опубликовала в своем Instagram стихотворение собственного сочинения, где она описала свое настроение и эмоциональное состояние.
Ранее Элизабет Турсынбаева продемонстрировала свою игру на скрипке.
Фанаты спортсменки оставили много теплых комментариев в адрес фигуристки. «Сверкай все ярче и ярче! И пусть твоя жизнь будет насыщена всеми яркими красками, маленькая девочка с большим талантом, пишущая историю на льду не только для Казахстана, но и для всего Мира!», - написали ее подписчики.
Напомним, Элизабет Турсынбаева покорила в 2019 году мир фигурного катания своим фееричным выступлением на Чемпионате мира в японском городе Сайтама, где она первой в мире исполнила чистый четверной прыжок (сальхов) на взрослом уровне и стала серебряным призером.
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