Элизабет Турсынбаева и Адильхан Макин стали обладателями премии «Дарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определены обладатели Государственной молодежной премии «Дарын» в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2019 году Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения присудить Государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики Казахстан:

по номинации «Эстрада»:

Макину Адильхану Курмангалиулы – студенту 3-курса РГУ «Казахская национальная академия искусств» имени Т. К. Жургенова Министерства культуры и спорта РК;

Айтимбай Марату Толеханулы – солисту РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, конферансье.

по номинации «Классическая музыка»:

Мусахан Данаре Еруланкызы – старшему преподавателю, доктору философии (PhD) кафедры «Музыковедения и композиции» Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

Жамбаеву Азимбеку Калдыбекулы – магистранту 1-курса Республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

по номинации «Народное творчество»:

Султанхану Меирбеку Бектурсынулы – айтыскеру;

Сатыбалдиеву Жарасу Болатулы – Артисту ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г.Курмангалиева», дирижеру.

по номинации «Литература»:

Байбуланове ЖадыреТокенкызы – редактору телеканала «Хабар 24» АО «Агентства Хабар».

Смагулову Бекзату Болатжанулы – Эксперту управления музыкального искусства Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

по номинации «Театр и кино»:

Серкебаеве Алтынгуль Ерболкызы – актрисе ГККП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева акимата города Нур-Султана;

Өтепбергену Аяну Өмірәлі – актеру РГКП «Казахский Государственный академический театр имени М. О. Ауэзова».

по номинации «Спорт»:

Турсынбаеве Элизабет Байтаккызы – вице-чемпиону мира 2019 года по фигурному катанию, серебряному призеру Чемпионата четырех континентов (2019), серебряному призеру зимней Универсиады-2019;

Конқабаеву Камшыбеку Бисенбайулы – заслуженному мастеру спорта Казахстана, двукратному серебряному призёру чемпионата мира (2017, 2019), двукратный серебряный призёр чемпионата Азии (2017, 2019).

по номинации «Дизайн и изобразительное искусство»:

Жүзбай Айжан Қуанышәліқызы – директору, дизайнеру ТОО «Жүзбай дизайн», президенту ОЮЛ «Қазақ сән қауымдастығы»;

Мусирепу Сырыму Еламанулы – студенту 4-курса специальности «Скульптура» Республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

по номинации «Журналистика»:

Тусипову Мырзабеку Нагашыбекулы – редактору отдела производств программ телеканала «Хабар» АО «Агентства Хабар»;

Таскалиеву Айбеку Серикулы – корреспонденту общественно-политической газеты «Ақтөбе» Актюбинской области.

по номинации «Общественная деятельность»:

Ибрагимову Нурсултану Қудайбергенулы – главному секретарю ОЮЛ «Ассоциация национальных видов спорта РК»;

Түстикбаеву Ілиясу Нурболулы – президенту общественного объединения Республиканского студенческого движения «Альянс студентов Казахстана».

по номинации «Наука»:

Нурлану Канату – младшему научному сотруднику лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований;

Ерланулы Ерасылу – PhD докторанту 2-курса Кафедры физики плазмы, нанотехнологии и компьютерной физики Физико-технического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби.

Установить размер Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан на 2019 год по каждой номинации в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию», - говорится в сообщении.