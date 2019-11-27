Элизабет Турсынбаева и Адильхан Макин стали обладателями премии «Дарын»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определены обладатели Государственной молодежной премии «Дарын» в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2019 году Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения присудить Государственную молодежную премию «Дарын» Правительства Республики Казахстан:
по номинации «Эстрада»:
Макину Адильхану Курмангалиулы – студенту 3-курса РГУ «Казахская национальная академия искусств» имени Т. К. Жургенова Министерства культуры и спорта РК;
Айтимбай Марату Толеханулы – солисту РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, конферансье.
по номинации «Классическая музыка»:
Мусахан Данаре Еруланкызы – старшему преподавателю, доктору философии (PhD) кафедры «Музыковедения и композиции» Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
Жамбаеву Азимбеку Калдыбекулы – магистранту 1-курса Республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
по номинации «Народное творчество»:
Султанхану Меирбеку Бектурсынулы – айтыскеру;
Сатыбалдиеву Жарасу Болатулы – Артисту ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г.Курмангалиева», дирижеру.
по номинации «Литература»:
Байбуланове ЖадыреТокенкызы – редактору телеканала «Хабар 24» АО «Агентства Хабар».
Смагулову Бекзату Болатжанулы – Эксперту управления музыкального искусства Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
по номинации «Театр и кино»:
Серкебаеве Алтынгуль Ерболкызы – актрисе ГККП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева акимата города Нур-Султана;
Өтепбергену Аяну Өмірәлі – актеру РГКП «Казахский Государственный академический театр имени М. О. Ауэзова».
по номинации «Спорт»:
Турсынбаеве Элизабет Байтаккызы – вице-чемпиону мира 2019 года по фигурному катанию, серебряному призеру Чемпионата четырех континентов (2019), серебряному призеру зимней Универсиады-2019;
Конқабаеву Камшыбеку Бисенбайулы – заслуженному мастеру спорта Казахстана, двукратному серебряному призёру чемпионата мира (2017, 2019), двукратный серебряный призёр чемпионата Азии (2017, 2019).
по номинации «Дизайн и изобразительное искусство»:
Жүзбай Айжан Қуанышәліқызы – директору, дизайнеру ТОО «Жүзбай дизайн», президенту ОЮЛ «Қазақ сән қауымдастығы»;
Мусирепу Сырыму Еламанулы – студенту 4-курса специальности «Скульптура» Республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
по номинации «Журналистика»:
Тусипову Мырзабеку Нагашыбекулы – редактору отдела производств программ телеканала «Хабар» АО «Агентства Хабар»;
Таскалиеву Айбеку Серикулы – корреспонденту общественно-политической газеты «Ақтөбе» Актюбинской области.
по номинации «Общественная деятельность»:
Ибрагимову Нурсултану Қудайбергенулы – главному секретарю ОЮЛ «Ассоциация национальных видов спорта РК»;
Түстикбаеву Ілиясу Нурболулы – президенту общественного объединения Республиканского студенческого движения «Альянс студентов Казахстана».
по номинации «Наука»:
Нурлану Канату – младшему научному сотруднику лаборатории теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований;
Ерланулы Ерасылу – PhD докторанту 2-курса Кафедры физики плазмы, нанотехнологии и компьютерной физики Физико-технического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби.
Установить размер Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан на 2019 год по каждой номинации в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию», - говорится в сообщении.
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