Элитную коноплю выращивал в гараже павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по Павлодарской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель г.Павлодар, причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Отмечается, что павлодарец выращивал коноплю в гараже методом «гидропоника». «25 мая в ходе обыска в арендуемом гараже, в оснащенной соответствующим оборудованием нарколаборатории, обнаружено 28 кустов элитной конопли «голландского» и «мексиканского» сортов ( рыночная стоимость порядка 14 млн. тенге ), а также подготовленная для реализации наркопродукция», - сообщили в КНБ.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3, ст.297 «незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспер­тиза. Досудебное расследование продолжается.